الفيلم السوري "طابة أمل" يحقق الجائزة الثانية في مهرجان سينمائي في أمريكا

حاز الفيلم السوري "طابة أمل" سيناريو وإخراج ميار النوري على الجائزة الثانية في مهرجان "برسيتيج" السينمائي في أمريكا، والفيلم من إنتاج "المؤسسة العامة للسينما" في سوريا.

يدور العمل حول المجتمع السوري بشكل عام والبساطة التي يتسم بها، ويركز على براءة الطفولة التي نحاول إيجادها في داخلنا وحول الفرح الذي نسعى جميعاً لخلقه بشتى الوسائل وبأبسط الطرق مهما صغرت، الفيلم بمجمله يصوّر حالة العودة إلى النقاء الحقيقي والسعادة التي نعمل على امتلاكها وبثها في نفوسنا ونفوس الآخرين، حيث يتناول الفيلم الحرب في سوريا من خلال لعبة كرة قدم بين فريقين يمثلون أطراف النزاع في سوريا، ويمثل الفيلم دعوة للتعاون والحب وتقبل الآخر.

يعتبر مهرجان "برستيج" السينمائي حدثاً سنوياً لتكريم الأفضل في عالم السينما إخراجياً وإنتاجياً، ويستقبل جميع الأفلام ومن كافة المستويات ليتيح الفرصة أمام المخرجين الذين يبحثون عن الإعتراف بأعمالهم للظهور والتألق.

الفيلم هو الأول عن سوريا لميار النوري بعد أن أنجز ثلاثة أفلام كان آخرها "التقاء العقول" (2013)، بالإضافة إلى مشروع تخرجه "Being" الذي شارك في مهرجان"Action on Film" السينمائي الدولي.

ميّار النّوري درس الغرافيك في لندن، ثمّ سافر إلى فلوريدا لدراسة السّينما في جامعة "فول سايل"، وكانت له مشاركات ضمن عدّة أعمال سوريّة مثل "طالع الفضّة"، و"الغربال"، و"تعب المشوار" ..

وشارك في بطولة "طابة أمل" كل من: عباس النوري، وجهاد سعد، وشكران مرتجى، ونزار أبو حجر، وريمي سرميني، ومهران نعمو، وعوض القدرو، وتوليب أحمد.