عادل إمام يتدخل لإنقاذ ابنه محمد من الفشل

حالة من الغضب الشديد أصابت أسرة فيلم "كابتن مصر" الذي يقوم ببطولة الممثل الشاب محمد عادل إمام، بعدما تسرّبت قصته كاملة بتفاصيلها إلى إحدى الصحف، وهو ما قد رأته الشركة المنتجة إنه سيؤثر سلباً على إيرادات.

فتدخلت بعض الأطراف في الفيلم لحذف ما تم نشره في الجريدة التي نشرت التفاصيل ولكن دون جدوى، وهو ما أجبر الجهة المنتجة على الاستعانة بوالد محمد، الفنان عادل إمام للاتصال بمسئولي هذه الجريدة لحذف ما تم نشره.

وتحدث عادل مع المسؤولين عن الجريدة عن إضرار التي تلحقها التسريبات بصناعة السينما، إلا أن طلبه أيضاً لم يلقى القبول التام ولم يتم سوى حذف بعض الجزئيات الخاصة بأحداث الفيلم في الجريدة نزولاً عند رغبة الزعيم.

فيلم "كابتن مصر" من المزمع عرضه قريباً في دور العرض المصرية عن قصة من تأليف عمر طاهر وإخراج معتز التوني، وإنتاج "نيوسنشري"، ومن بطولة محمد إمام، وحسن حسني، وشيري عادل، وإدوارد.