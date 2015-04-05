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ابن شاروخان على خطى والده من خلال Boyhood

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السبت 04-04-2015 20:40

يبدو أن النجل الأكبر للكينج Shahrukhan يمشي على خطى والده في طريق الشهرة والفن.

فقد أفادت تقارير إعلامية أن Aryan ابن "الكينج" سيدخل معترك الفن والتمثيل السينمائي من خلال إعادة انتاج الفيلم الأمريكي Boyhood مرة أخرى.

Aryan البالغ من العمر 17 عاماً طلب من والده إنتاج الفيلم له ودراسة النص الأصلي للفيلم ليمكنه من تقديم دوره بشكلٍ بارزٍ.

وأشارت التقارير إلى أن محادثات تجري بين Shahrukhan ومنتجي الفيلم للاتفاق على المسائل المالية وحقوق النسخة الجديدة من فيلم Boyhood في الهند.

 

فيديو من الذاكرة: شاروخان في مشاهد لم تروها من قبل

 

 

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