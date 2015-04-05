550 ألف عداد ذكي للكهرباء والماء خلال 5 سنوات

كشف محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء،عن أن الهيئة ستفرغ خلال السنوات الخمس المقبلة من تركيب 550 ألف عداد ذكي، منها 300 ألف عداد للكهرباء و250 ألف عداد للمياه بكافة المناطق التي تخضع لإشراف الهيئة الاتحادية، وهي 6 مناطق، و انه تم العمل التجريبي بتركيب 12 الف عداد ذكي ( أيه . ام . آي ) في العام 2013.

لافتا الى ان العدادات الذكية تمكــن مــن القــراءة اللحظـــية عــن بعــد، تتيـــح الفرصـــة لاحقــا للوصـــول إلــى كثيـــر مـــن التسهـــيلات التقنية التي ستقلص الوقت والجهد على الهيئة والمستهلك، مثل إمكان تعديل كمية الصرف حسب الاستهلاك خلال فترات الذروة، مقابل أسعار أقل تشجيعاً للمستهلك لترشيد الصرف في الطاقة، كما تمكن الهيئة من قطع الخدمة عند تجاوز حد معين من الاستهلاك، اضافة الى تخفيض العنصر البشري.

تخفيض الفاقد الفني

وأوضح صالح أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وضعت خططا طموحة تهدف إلى تخفيض الفاقد الفني في شبكات الكهرباء والماء والذي يمثل تحديا كبيرا في هذا المجال لجميع الهيئات التي تقدم تلك الخدمات في كافة المناطق الخاضعة لإشرافها.

نتائج دقيقة

وتهدف من تنفيذ هذا المشروع إلى المساعدة في الحصول على نتائج دقيقة للفاقد الفني في شبكتي الكهرباء والماء، إضافة إلى مساعدة الهيئة في تخفيض الاعتماد على العنصر البشري في قراءة عدادات استهلاك الكهرباء والماء وتلافي الأخطاء البشرية عن طريق القراءة عن بعد .

الحزمة الأولى

ولفــت الــى ان الهيــئة أطلــقت فــي مايــو مــن الــعام الماضــي الحزمة الأولى من خدماتها الالكترونية للمتعاملين، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطبيق ما يعرف بـ «الحكومة الذكية»، مبينا أن هذه الحزمة اشتملت على العديد من الخدمات الالكترونية على موقع الهيئة، وهي نفسها المتاحة من خلال تطبيق الهواتف الذكية، حيث بإمكان المتعامل الحصول عليها من خلال الدخول إلى موقع الهيئة والتسجيل للحصول على هذه الخدمات.

كمــا أن الهــيئة الاتحـــادية للكـــهرباء والمـــاء شرعـــت بإطــلاق بوابـــة الهيئــة الالكترونيــة ونظـــام الكترونــي لاستقـــبال شكـــاوى وملاحظــات المتعامليـــن مـــن خـــلال قنـــوات عديـــدة، منـــها الموقـــع الالكترونـــي للهيئـــة، الخدمـــات الالكترونــية علـــى الهواتــف الذكيــة، كذلـــك مـــراكز الخدمـــة، إضافـــة إلى مـــركز الاتصـــال وقنـــوات التواصـــل الاجتماعي، كما يوفر النظام الربط الآلي للمتعامل للاستفسار عن الشكوى وما تم بشأنها.