تحرير 572 مخالفة مرورية و3 قطع سلاح بحملة أمنية بسوهاج

أنهت الحملة الأمنية التى تم شنها على مدار اليوم بعدد من مراكز ومدن المحافظة بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقادها اللواء أحمد شاهين، ضمت إدارات المرور والتموين والمباحث الجنائية وتنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملة عن تحرير " 572 "مخالفة مرورية، منها 240 مخالفة سحب تراخيص و153 مخالفة تصالح، و22 مخالفة رادار، و20 مخالفة عدم استخدام لحزام الأمان، و13 مخالفة استخدام هاتف محمول أثناء القيادة، و14 مخالفة حجز دراجات بخارية، و110 مخالفة على نموذج 125 مرور.

وفى مجال قضايا التموين، تم تحرير 16 قضية تموينية، منها 5 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و5 قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، و2 قضية تصرف فى حصة أسطوانات البوتاجاز، وقضية استخدام أسطوانة فى غير الغرض المخصص لها.

وفى مجال مخالفات المرافق، تم ضبط 70 مخالفة منها 6 قضايا إشغال طريق، ومخالفة نظافة و2 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، و4 مخالفات بائع متجول، و57 مخالفة مضبوطات متنوعة.

كما تمكنت الحملة الأمنية فى مجال إدارة البحث الجنائى من ضبط بندقية إسرائيلى عيار 7.62×54م تحمل أرقام 1515603 باللغة الأجنبية على جسم السلاح، وكذا عدد "2" خزنة وعدد "123" طلقة حية من ذات العيار، وكذا فرد روسى محلى الصنع حيازة محمد أحمد محمد عتمان 23 حاصل على دبلوم ومقيم نجوع الصوامعة غرب مركز طهطا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1176 إدارى مركز طهطا لسنة 2015.

كما تم ضبط طبنجة مدون عليهاHERFEAL، وعدد "9" طلقة عيار 9 مم مطموسة الأرقام، حيازة على جاد الكريم منصور 52 عاما عامل، ويقيم بندار الكرمانية مركز سوهاج -تحرر عن ذلك المحضر رقم 1919 إدارى مركز سوهاج.

كما تم ضبط "5" لفافة ورقية متوسطة الحجم بداخلهم جوهر الأفيون المخدر يزنوا حوالى 100جرام، وكذا عدد "7" قطع متوسطة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 100جرام، ومبلغ مالى وقدرة 600ج وهاتف محمول ومطواة حيازة فرغل السيد سدين 69 عاما بالمعاش ومقيم نجع تمام- مركز سوهاج، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه - تحرر عن ذلك المحضر رقم 1729 إدارى مركز سوهاج.

وتم ضبط "50" قرصا مجهول النوع والمصدر يشتبه أن يكون أقراصا مخدرة حيازة إيهاب صابر مطاوع شمندى 30 عاما عامل ومقيم عرب الأطاولة – مركز اخميم - بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار - تحرر عن ذلك المحضر رقم 1072 إدارى قسم ثان سوهاج.

وتم ضبط " 3 " قرص تامول مخدر حيازة أشرف نعمان أمين محمد 34 عاما صاحب محل ومقيم بندر جرجا، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى - تحرر عن ذلك المحضر رقم 825 إدارى قسم جرجا لسنة 2015، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابات المختصة لتتولى التحقيق.