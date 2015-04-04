مصنفات القاهرة تغلق راديو "حريتنا" وتضبط مدير المحطة بالسيدة زينب

ألقى رجال الإدارة العامة للمصنفات بالقاهرة، منذ قليل، القبض على "أحمد س" مدير راديو "حريتنا" بمنطقة السيدة زينب، وتم إغلاق مقر الراديو، وذلك لعدم حصول الراديو على ترخيص رسمى من شرطة المصنفات للبث الرسمى.

وشارك بالحملة العميد نجاح فوزى مدير شرطة المصنفات بالقاهرة، وعدد من قيادات قسم السيدة زينب، وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرضه على نيابة السيدة زينب التى تباشر التحقيق معه.

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