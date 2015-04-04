ضبط عصابة سرقة بالإكراه فى مركز فارسكور بدمياط

ألقى رجال مباحث مركز شرطة فارسكور برئاسة المقدم ياسر غانم مفتش مباحث والرائد محمد المليجى رئيس مباحث المركز، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح بدائرة المركز، ويضم التشكيل خمسة أشخاص تخصصوا فى قطع الطريق العام وتهديد وترويع المواطنين لسرقة متعلقاتهم.

وكان النقيب يوسف البشلاوى معاون المباحث والقوة المرافقة له، قد تمكنوا من إلقاء القبض على أفراد التشكيل أثناء محاولتهم ممارسة أعمالهم الإجرامية على طريق الغنيمة-فارسكور وذلك بعد تعدد الشكاوى من تكرار حالات السرقة، وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين وسلاح أبيض.

>تم التحفظ على المضبوطات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.