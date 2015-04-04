حبس مدرب كرة قدم في واقعة هتك عرض طفل بالغردقة‎

قررت نيابة الغردقة حبس مدرب كرة قدم بمركز شباب الميناء 4 أيام علي ذمة التحقيقات تاكيد تحريات المباحث صحة اتهامه في واقعة هتك عرض طفل بالصف الثاني الابتدائي 9 سنوات داخل مركز الشباب اثناء حضور الطفل للتدريب وتمت مواجهة الطفل المجني عليه بالمتهم وقررت النيابة احالة الطفل المجني عليه للطب الشرعي.

كانت اجهزة الامن بقسم اول الغردقة القت القبض علي مدرب كرة قدم بمركز شباب الميناء بتهمة هتك عرض طفل 8 سنوات داخل مركز الشباب اثناء حضور الطفل للتدريب .

تبين من تفاصيل الواقعة تلقي المقدم اسامة مهران معاون مباحث قسم اول الغردقة بلاغا من احد العاملين في القطاع السياحي يتهم فيه مدرب كرة قدم بمركز شباب الميناء بهتك عرض نجله واصابة الطفل بحالة نفسية سيئة وبعد احراء التحريات اللازمة والقاء القبض علي المتهم تبين انه سبق اتهامه في 4 وقائع هتك عرض من قبل فيما انكر المتهم الاتهامات الموجه له وتم احالة الواقعة والمتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.