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بالفيديو والصور - صلاح ' الطائر ' يسجل في دخول فيورنتينا للمربع الذهبي

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بالفيديو والصور - صلاح ' الطائر ' يسجل في دخول فيورنتينا للمربع الذهبي بالفيديو والصور - صلاح ' الطائر ' يسجل في دخول فيورنتينا للمربع الذهبي

قاد محمد صلاح نجم فيورنتينا فريقه للفوز بهدفين نظيفين على ضيفه سامبدوريا في مباراة الجولة 29 من الدوري الإيطالي، بعد أن سجل الثاني.

وشارك صلاح في 89 دقيقة من المباراة، قبل أن يخرج وسط تصفيق وهتافات للدولي المصري من جمهور الفيولا.

سجل أليساندور ديامينتي الهدف الأول في الدقيقة 61، وضاعف الطائر محمد صلاح النتيجة بهدف ثاني مستغلا سرعته في الدقيقة 64.

بتلك النتيجة أزاح فيورنتينا منافسه سامبدوريا من المربع الذهبي محتلا المركز الرابع برصيد 49 نقطة، وتوقف رصيد الضيوف عند النقطة 48.

الأمطار Vs صلاح

الشوط الأول كان سلبيا بسبب سقوط الأمطار بغزارة على أرض ملعب أرتيمو فرانكي معقل فيورنتينا.

 

وأثرت على امتلاك اللاعبين للكرة على الأرض، وبالتبعية سرعة صلاح في الانطلاقات نحو مرمى سامبدوريا.

وكاد صلاح أن يصنع الهدف الأول وذلك لجونزالو رودريجيز بعدما لحق بكرة على الطرف الأيمن، ومررها للمدافع الذي صوب في القائم.

كانت هذه هي أخطر الفرص التي سنحت لفيورنتينا في الشوط الأول. (شاهد الفرصة)

وكاد صامويل إيتو أن يسجل في أول 10 دقائق لسامبدوريا، لولا باسانتا مدافع فيورنتينا الذي وضع رأسه قبل أن تسكن الشباك.

صلاح الطائر

الشوط الثاني كان نصف الملعب الذي يهاجم فيه فيورنتينا جافا بعض الشيء، فسّهل أمر امتلاك الكرة وانطلاقات صلاح.

 

ومن تصويبة لديامينتي من الجبهة اليسرى بيمينه، نجح في تسجيل الهدف الأول.

وبعد دقائق من هذا الهدف، ارتقى صلاح عاليا بالرأس مرر الكرة إلى ماريو جوميز الذي أعادها له مرة أخرى.

انطلق صلاح في أعماق دفاع سامبدوريا، ونجح في تسجيل هدفا رائعا. شاهد الهدف

بعد الهدف سنحت عدة فرص لفيورنتينا ولكن حارس سامبدوريا ودفاعه حال دون ذلك.

شاهد الأهداف

شاهد صور المباراة

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فيديو اليوم السابع

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