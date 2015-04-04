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ديامنتي عن صلاح: لم أتوقع تألقه بتلك الطريقة

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ديامنتي عن صلاح: لم أتوقع تألقه بتلك الطريقة ديامنتي عن صلاح: لم أتوقع تألقه بتلك الطريقة

أشاد أليساندرو ديامنتي لاعب فيورنتينا بزميله في الفريق محمد صلاح بعد الفوز على سامبدوريا يوم السبت، ليقفز الفريق للمركز الرابع في الدوري الإيطالي.

ديامنتي وصلاح سجلا هدفين، ليقودا فيورنتينا للفوز على سامبدوريا بهدفين دون رد في إطار الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

صلاح سجل الهدف الثاني بمجهود رائع، بعدما راوغ ثلاثة لاعبين من سامبدوريا، قبل أن يسدده بيمناه في الشباك، مسجلا هدفه السابع في 12 مباراة خاضها مع الفريق في كل البطولات منذ انضمامه لهم.

وتحدث ديامني عن صلاح عقب المباراة قائلا:"لم أتوقع تألقه سريعا بتلك الطريقة".

وأردف"صلاح لاعب قوي جدا، هو يقدم مستويات استثنائية مع الفريق".

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فيديو اليوم السابع