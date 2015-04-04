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المتحدث العسكرى يعرض فيديو لمداهمات الجيش ضد الإرهابيين بسيناء

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المتحدث العسكرى يعرض فيديو لمداهمات الجيش ضد الإرهابيين بسيناء المتحدث العسكرى يعرض فيديو لمداهمات الجيش ضد الإرهابيين بسيناء
عرض العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، لنتائج أعمال القتال والمداهمات ضد العناصر الإرهابية المتورطة فى الهجوم على قوات الجيش يوم الخميس الماضى.

وكان العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، قد قال إنه استكمالًا لأعمال التمشيط والمطاردة للعناصر الإرهابية المتورطة فى الهجوم الإرهابى على عدد من نقاط التأمين يوم الخميس الموافق 2 / 4 / 2015 بمدينتى العريش والشيخ زويد، فقد تمكنت عناصر القوات المسلحة من تكبيد العناصر الإرهابية خسائر فادحة، تمثلت فى قتل (35) فرد إرهابى، وإصابة العديد منهم، فضلًا عن تدمير (6) عربة دفع رباعى، و(2) عربة ربع نقل خاصة بالعناصر الإرهابية، وكذا (2) عربة إسعاف، وعربة نظافة مفخخين والسابق سرقتهم من بعض الجهات الحكومية بواسطة العناصر الإرهابية.


> - بالصور.. المتحدث العسكرى: مقتل 35 إرهابيا فى شمال سيناء خلال مداهمات للجيش

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