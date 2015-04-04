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مهاب مميش: تجهيزات افتتاح قناة السويس بدأت بالفعل والحفل سيكون عالميًا

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مهاب مميش: تجهيزات افتتاح قناة السويس بدأت بالفعل والحفل سيكون عالميًا مهاب مميش: تجهيزات افتتاح قناة السويس بدأت بالفعل والحفل سيكون عالميًا
صرح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، بأن التجهيزات لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة قد بدأت بالفعل، مؤكدا أن الحفل سيكون على مستوى العالم كله.

وأوضح الفريق مميش ـ فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن أعمال التكريك بمشروع قناة السويس الجديدة ستنتهى قبل الموعد المحدد لها فى يوليو القادم.

وأكد أن من المنتظر، خلال هذا الأسبوع، اتخاذ قرار من رئاسة مجلس الوزراء لتقوم هيئة قناة السويس بشكل مبدئى بأعمال الهيئة المقترحة، التى ستتولى إدارة مشروع تنمية محور قناة السويس.
>وقال "إن هيئة قناة السويس ستقوم بأعمال وإدارة مشروع تنمية محور قناة السويس حتى يتم تشكيل تلك الهيئة المقترحة، ونحن بانتظار قرار من رئيس مجلس الوزراء حتى يتسنى لهيئة قناة السويس التعامل مع المستثمرين".


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