النائب العام يحيل 295 متهمًا شاركوا في أحداث عنف بالمنيا للقضاء العسكري

أحال المستشار هشام بركات النائب العام، 295 متهمًا من عناصر الإخوان وأنصار الرئيس المعزول مرسي بالمنيا، للمحاكمة أمام القضاء العسكري، وذلك للاختصاص، لتورطهم بمحاولة إقتحام وحرق مركز شرطة بني مزار شمال المحافظة، منتصف أغسطس من عام2013 في أحداث العنف التي أعقبت فض إعتصام رابعة.

وكانت نيابات شمال المنيا، أعدت مذكرة بحق 295 متهمًا إخوانيًا لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري للإختصاص في القضية رقم 7029 بشأن إقتحام وحرق مركز شرطة بني مزار، وتضمنت مذكرة الإحالة عددًا كبيرًا من شهود الإثبات من ضباط الشرطة والمدنيين ومقاطع الفيديو والصور التي تدين تورط المتهمين ومشاركتهم في الأحداث.