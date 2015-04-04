رجائي عطية : لجنة تعديل قانون الانتخابات «ليس عندهم علم».. وأرفض «إعدام الإخوان»

هاجم الكاتب والمفكر رجائي عطية، اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لتعديل قانون الانتخابات، وقال “ليس عندهم علم”، رافضا في الوقت ذاته هتافات “إعدام الإخوان”.

وأضاف “عطية” في حوار مع برنامج “ماذا بعد؟” على قناة “LTC”، مع الإعلامية رولا خرسا، مساء السبت، أنه يرفض الهتافات المُطالبة بإعدام الإخوان، مؤكدا: “لندع القانون يأخذ مجراه دون التأثير عليه”.

وعن تصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان، قال “عطية”: “محلب يقول اللي هو عايزة والانتخابات لن تُجري قبل رمضان، الواقع السياسي بيقول كده”.

وأكد: “الواقع ليس به قائد سياسي وطني، والأحزاب السياسية الحالية لا تستطيع قيادة مصر”، مضيفا: “رفضت خوض الانتخابات البرلمانية، بسبب انقلابات بين الأحزاب السياسية”.

وأوضح: “كل اللي في لجنة تعديل قانون الانتخابات لا علم لهم بالتشريع ولا القانون، ومش عارفين المسموح به ايه”.