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ضبط 999 مخالفة مرورية و13 حائزًا لأسلحة ومخدرات بالبحيرة

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ضبط 999 مخالفة مرورية و13 حائزًا لأسلحة ومخدرات بالبحيرة ضبط 999 مخالفة مرورية و13 حائزًا لأسلحة ومخدرات بالبحيرة
قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة مكبرة اليوم، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام.

وأسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبدالقادر، مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد، رئيس المباحث الجنائية عن ضبط 13 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء كمية كبيرة من المخدرات، و65 هاربا من تنفيذ أحكام بالحبس، وتحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 999 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة.

شارك فى الحملة اللواء نبيل عبدالفتاح، نائب مدير أمن البحيرة، والعميد هشام والى، مدير المرور، والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

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مصر 365