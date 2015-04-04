قيادى حمساوى يدعو الفصائل الفلسطينية بالوقوف صفا واحدا لإنقاذ مخيم اليرموك

دعا القيادى فى حركة "حماس"، صلاح البردويل، الفصائل الفلسطينية إلى الوقوف صفًا واحدًا لإنقاذ مخيم اليرموك، مطالبًا الدول العربية والإسلامية، بالتدخل العاجل لوقف المذبحة، التى تقترف بحق الفلسطينيين هناك.>وقال القيادى الحمساوى للفصائل الفلسطينية، فى كلمته خلال مسيرة جماهيرية حاشدة دعت لها حركة حماس، مساء اليوم السبت، نصرة لمخيم اليرموك، فى خانيونس جنوب القطاع، قال "إنه آن الأوان كى تتحملوا مسئولياتهم، وأن تقفوا صفًا واحدًا لفك الحصار عن أبناء شعبنا".

وطالب الفصائل بعدم الدخول فى صراعات وحسابات ضيقة، وقال: "لتقف كل فصائل شعبنا صفًا واحدًا فى وجه هذا الظلم لتجنب شعبنا هذه المظلمة الكبيرة".

ويتعرض مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق منذ عدة أيام لهجوم شرس من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى وقوى متحالفة معها، بالتوازى مع قصف من طائرات النظام السورى للمخيم، وأفادت تقارير إخبارية أن عدد القتلى الفلسطينيين وصل إلى 37 قتيلا فى الثلاثة أيام الأخيرة.