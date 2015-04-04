رئيس وزراء اليمن المستقيل يصل الرياض لبحث وقف الصراع الدائر فى بلاده

وصل رئيس الوزراء اليمنى المستقيل، خالد بحاح، اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض فى إطار جولة فى المنطقة للتشاور حول إيجاد حلول تسهم فى وقف الصراع الدائر وإنقاذ الوضع المتدهور فى اليمن.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى بعد خروجه من اليمن وبعد لقاءات موسعة عقدها مع عدد من المهتمين فى الشأن اليمنى فى نيويورك.

وقال بحاح عبر صفحته بموقع فيسبوك: إن هذه الزيارة تأتى فى إطار جهد شخصى وطنى يسهم فيه بمعية كل المخلصين لإنقاذ الوطن من الانهيار الكامل بسبب صراع الثأرات والمغامرات السياسية غير المسئولة، والاتجاه نحو بناء وطن مؤسسى جامع لكل أبنائه بعيدا عن ثقافة الإقصاء والتخوين والاستقواء.

كما تأتى مساعى بحاح لتدارك الموقف المتأزم، الذى يقود البلاد إلى هاوية الفتنة التى لاتبقى ولاتذر.