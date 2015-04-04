سفير الأردن: اجتماع وزارى لحشد الدعم الدولى لإقامة دولة فلسطين الاثنين القادم

كشف السفير، بشر الخصاونة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية فى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن عقد اجتماع للجنة العربية المكلفة بالتحرك السياسى لدعم القضية الفلسطينية بمقر جامعة الدول العربية فى يوم الاثنين القادم.

وأوضح السفير الخصاونة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع يأتى بطلب من دولة فلسطين بهدف بحث الخطوات القادمة لحشد الدعم الدولى لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بهدف حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967.

وأشار إلى أن الاجتماع سيكون على مستوى وزراء الخارجية لكل من مصر والأردن والمغرب وفلسطين بحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربى.

ولفت إلى إن الاجتماع يعتبر الأول من نوعه بعد انتهاء القمة العربية 26 بشرم الشيخ فى شهر مارس الماضى، وأيضا بعد الانتخابات الإسرائيلية، وذلك بهدف دفع كل الأطراف لإجراء مفاوضات جادة والدفع لإنجاز الحل السياسى للقضية الفلسطينية، وإجراء الاتصالات مع أعضاء مجلس الأمن الدولى والمجموعات الإقليمية والدولية لحشد الدعم الدولى للقضية الفلسطينية وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، وإنجاز التسوية النهائية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات.