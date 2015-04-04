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وكالة سما: توجه لإرسال قوات فلسطينية لمخيمات "اليرموك" لطرد مقاتلى داعش

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وكالة سما: توجه لإرسال قوات فلسطينية لمخيمات "اليرموك" لطرد مقاتلى داعش وكالة سما: توجه لإرسال قوات فلسطينية لمخيمات "اليرموك" لطرد مقاتلى داعش
ذكرت مصادر فلسطينية، مساء اليوم السبت، أن أوساطا فلسطينية تضغط باتجاه إرسال قوات خاصة فلسطينية متمرسة فى القتال من مخيمات لبنان إلى مخيم اليرموك، لإنقاذ اللاجئين الفلسطينيين من مذبحة قد تقع فى كل لحظة من جانب مقاتلى داعش.

وأوضحت المصادر لوكالة سما الفلسطينية أن اتصالات حثيثة تجرى مع كل الأطراف بما فيها السورية لاستيضاح موقفها من الجريمة التى تجرى فى اليرموك والسماح لقوات فلسطينية بالدخول إلى المخيم وطرد مقاتلى "داعش".

وأوضحت المصادر أن معلومات لم تتأكد حتى الآن تفيد بأن مسلحى "داعش" أعدموا العشرات من الفلسطينيين داخل المخيم بتهمة الردة، فيما يحاول بعض مسلحى الفصائل الفلسطينية التصدى للمئات من "داعش" الذين سيطروا على معظم أجزاء المخيم.

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مصر 365

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