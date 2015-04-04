حملة اعتقالات واسعة تطال قيادات حزب التجمع اليمنى الإخوانى

نفذ مسلحون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثية اليوم السبت حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات حزب التجمع اليمنى للإصلاح (الإخوان المسلمين).

وقال مصدر من الحزب طلب عدم الكشف عنه أن قوات تابعة للحوثيين داهمت عددا من المنازل التابعة لقيادات الحزب ولنشطاء مناهضين للحوثيين وتم اعتقال العشرات منهم.

وأشار المصدر إلى أن المسلحين اقتحموا مقر الدائرة الأولى والثانية، إضافة إلى الدائرة 12، والدائرة العاشرة للحزب، والمؤسسات الخيرية التابعة لها.

وكان عضو اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثيين رضوان الحيمى قد قال فى منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "على وزارة الداخلية سرعة إلقاء القبض على قيادات حزب الإصلاح وتكون المعسكرات والمطارات والمؤسسات الحكومية المستهدفة من قبل العدوان السعوأمريكى سجوناً لهم".

وتابع :"العدوان لن يرأف بهم ولن يفرق وسيقصف المعسكرات مع العملاء فيكونوا عبرة لمن لا يعتبر".

ورفضت مصادر تابعة لجماعة الحوثيين التعليق على هذا الخبر.

ويأتى ذلك بعد بيان أصدره الحزب أعلن فيه تأييده لعملية عاصفة الحزم التى تقودها المملكة العربية السعودية ضد جماعة الحوثيين حيث ذكر البيان أن عاصفة الحزم ستعيد الأمور إلى نصابها فى اليمن.

>