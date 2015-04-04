نجم مسلسل «Arrow» ينضم إلى الجزء الثاني من سلاحف النينجا

أعلنت مصادر Variety أن شخصية كايسي جونز تنضم رسمياً للسلاحف في الجزء الثاني من سلاحف النينجا و بانضمام نجم مسلسل قناة CW الشهير Arrow “ستيفان أميل” ليؤدي دور كايسي و ينضم إلى النجمة “ميغان فوكس” و” ويل أرنيت” اللذين يلعبان أدوار جديدة في الجزء القادم Teenage Mutant Ninja Turtles 2.

و نقلاً عن المصادر فقد كان ” أميل” واحداً من 6 ممثلين الذين تقدموا للحصول على الدور خلال الأسبوع الماضي، لكنه فاز فيه لإنسجامه في العمل مع “ميغان فوكس” التي ستلعب دور أيبريل أونيل والتي يبدو أنه سيجمعها علاقة عاطفية مع كايسي في الجزء الجديد.

شخصية كايسي جونز المشهور بارتداءه قناع حارس هوكي و مضرب هوكي و الذي لا يمتلك أي قوة خارقة من أي نوع ما عدا شجاعته المتهورة و مهارته في استخدام كل أنواع الأسلحة الحادة، و على الأغلب فإنه سيتحالف مع السلاحف.

وسوف يقوم بإخراج فلم الأكشن والكوميديا القادم مخرج فلم الإنميشن Earth to Echo “ديف غريين” ويكتب السيناريو فيه كلٌ من “جوش أبلباوم” و “أندريه نيميتش” ومن المنتظر عرضه في الثالث من يونيو لعام 2016.