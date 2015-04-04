"جنح أكتوبر" ترفض دعوى "هشام جنينة" ضد" الزند"

قررت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمد أبو مسلم، عدم قبول دعوى السب والقذف، المقامة من أشرف عبد الغفار المحامى، وكيلًا عن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة.

فى الجلسة الماضية أرسل المحامى فريد الديب، وكيلا عنه، قدم مذكرة طالب فيها المحكمة بعدم قبول الدعوى، لضرورة رفع الحصانة عن الزند أولا، كما قدم محامى الزند نفس المذكرة.

وترافع أشرف عبد الغفار المحامى، فى الجلسة الماضية، وقدم حافظة مستندات وقرصا مدمجا به المداخلة الهاتفية، التى تداخل بها الزند مع قناة صدى البلد، وشملت ألفاظا اعتبرها المدعى بالحق المدنى سبا وقذفا فى حق موكله.

وكان أشرف عبد الغفار وكيلًا عن المستشار هشام جنينة، تقدم بطلب قيد برقم 1441 لمجلس القضاء الأعلى طالب فيه برفع الحصانة عن الزند، ولم يبت فيه حتى الآن.

وذكرت الدعوى، رقم 3045 جنح 6 أكتوبر لسنة 2014، أن المستشار هشام جنينة تعرض لهجوم شديد فى برنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه أحمد موسى من خلال مداخلة المستشار الزند، حيث وتضمنت إساءات لشخص رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بالمخالفة لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية.

يذكر أن المحكمة ذاتها برأت اليوم الإعلامى أحمد موسى من تهمة بسب وقذف المستشار هشام جنينة، عبر برنامجه المذاع بفضائية صدى البلد.

- براءة أحمد موسى من تهمة سب وقذف المستشار هشام جنينة