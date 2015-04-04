أخبار عاجلة

إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة -
البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"جنح أكتوبر" ترفض دعوى "هشام جنينة" ضد" الزند"

Google+ Print
"جنح أكتوبر" ترفض دعوى "هشام جنينة" ضد" الزند" "جنح أكتوبر" ترفض دعوى "هشام جنينة" ضد" الزند"
قررت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمد أبو مسلم، عدم قبول دعوى السب والقذف، المقامة من أشرف عبد الغفار المحامى، وكيلًا عن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة.

فى الجلسة الماضية أرسل المحامى فريد الديب، وكيلا عنه، قدم مذكرة طالب فيها المحكمة بعدم قبول الدعوى، لضرورة رفع الحصانة عن الزند أولا، كما قدم محامى الزند نفس المذكرة.

وترافع أشرف عبد الغفار المحامى، فى الجلسة الماضية، وقدم حافظة مستندات وقرصا مدمجا به المداخلة الهاتفية، التى تداخل بها الزند مع قناة صدى البلد، وشملت ألفاظا اعتبرها المدعى بالحق المدنى سبا وقذفا فى حق موكله.

وكان أشرف عبد الغفار وكيلًا عن المستشار هشام جنينة، تقدم بطلب قيد برقم 1441 لمجلس القضاء الأعلى طالب فيه برفع الحصانة عن الزند، ولم يبت فيه حتى الآن.

وذكرت الدعوى، رقم 3045 جنح 6 أكتوبر لسنة 2014، أن المستشار هشام جنينة تعرض لهجوم شديد فى برنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه أحمد موسى من خلال مداخلة المستشار الزند، حيث وتضمنت إساءات لشخص رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بالمخالفة لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية.

يذكر أن المحكمة ذاتها برأت اليوم الإعلامى أحمد موسى من تهمة بسب وقذف المستشار هشام جنينة، عبر برنامجه المذاع بفضائية صدى البلد.


>- براءة أحمد موسى من تهمة سب وقذف المستشار هشام جنينة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365