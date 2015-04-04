وقوف السيدات لفترات طويلة فى المطبخ من أهم أسباب الإصابة بخشونة الركبة

تقضى الكثير من السيدات أوقاتهن فى المطبخ واقفات، ويستمر ذلك لفترات طويلة مما يؤثر ذلك سلبيا على صحتهن، وحول هذا يقول الدكتور أسامة غنيم استشارى الطب الرياضى وعلاج الإصابات الرياضية إن اعتقاد بعض السيدات أن التواجد فى المطبخ لفترات طويلة، هو نوع من ممارسة الرياضة المفيدة لصحتهم، يعتبر اعتقادًا خاطئًا ليس له أى دليل من الصحة، لأن الوقوف فى المطبخ لفترات طويلة من الأسباب الأساسية التى تؤدى إلى الإصابة بخشونة الركبة، كما أن الوقوف لفترة طويلة يمثل حملًا على الركبة وقد يتسبب فى خشونتها.

وأشار غنيم إلى أنه بالنسبة للسيدات اللاتى يعانين من زيادة فى الوزن ويتواجدن لفترات طويلة فى المطبخ، فهن يعتبرن أكثر عرضة للإصابة بخشونة الركبة، لأن الوزن الزائد يعد حملا ثقيلا على الأربطة المتواجدة بالركبة مما يتسبب فى ضعفها.

ويوصى استشارى الطب الرياضى بضرورة تجنب الوقوف لفترات طويلة فى المطبخ، للوقاية من الإصابة بخشونة الركبة، وإنقاص الوزن الزائد للوصول إلى المعدل الطبيعى للجسم، وممارسة بعض التمرينات أو ممارسة الرياضة على "التريد ميل" لتقوية أربطة الركبة.

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- خشونة الركبة من الأمراض المنتشرة نتيجة للسمنة وعدم ممارسة الرياضة