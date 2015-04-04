أخصائى: إهمال علاج الالتهاب البولى قد يؤدى للإصابة بالفشل الكلوى

التهابات مجرى البول يعد أحد أكثر الأمراض انتشارًا، نتيجة أسباب وعوامل عديدة أهمها الإصابة بعدوى بكتيرية.

قال الدكتور خالد جودة أخصائى أمراض الباطنى والكلى، إن التهابات مجرى البول تنقسم نوعين "حادة ومزمنة"، وحسب مكان الالتهابات بالجهاز البولى سواء بالمنطقة العلوية أو السفلى.

>أسباب الإصابة بالتهابات مجرى البول

>أشار د. جودة إلى أن إصابة الأشخاص بالتهاب مجرى البول عادة ما يكون نتيجة بعض العوامل والأسباب أهمها:-

>1)وجود عدوى بكتيرية بمجرى البول

>2)انسداد المجرى البولى نتيجة وجود حصوات

>3)تشوهات خلقية بالمجرى البولى

>4)إصابة الأشخاص بمرض السكرى

>5)الحمل يعتبر أحد العوامل التى تسبب حدوث التهابات البول نظرا لتأثير بعض هرمونات الحمل

أعراض الإصابة بالتهابات مجرى البول

>وأضاف د. جودة قائلا، يصاحب إصابة الأشخاص ببعض التهابات مجرى البول ظهور بعض الأعراض أهمها:

>1)حرقان أثناء التبول

>2) الرغبة فى التبول بكثرة

>3) ارتفاع درجة الحرارة

>4) وجود بعض الألم بمنطقة البطن

>5) نزول صديد أو دم فى البول

>إهمال علاج التهابات مجرى البول

>كما يحذر د. جودة قائلا "إهمال علاج التهابات مجرى البول وتكرار حدوثه يجعل منه التهابا مزمنا، وبالتالى يزيد من فرص الإصابة بالفشل الكلوى".

لذلك ينصح حال شعور الأشخاص ببعض الأعراض السابق ذكرها بضرورة الذهاب إلى الطبيب لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من أجل تحديد سبب الالتهاب، وذلك عبر تحليل البول والفحوصات المختلفة، وقد يحتاج الأمر إلى إجراء أشعة سونار على الجهاز البولى.

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