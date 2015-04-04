5 نصائح للحفاظ على صحتك فى شم النسيم

خلال أيام يقترب عيد القيام وشم النسيم، الذى تكثر به تناول الأكلات بجميع أشكالها وكمياتها، مما قد يتسبب ذلك فى حدوث العديد من المشاكل التى تؤثر على الصحة العامة للجسم.

وحول هذا يوضح الدكتور شريف عزمى رزق الله استشارى التغذية وعلاج الألم بمعهد ناصر بعض التعليمات الواجب إتباعها لتجنب حدوث مشاكل صحية وهى كالتالى:

1- تناول كعك العيد فى الصباح أفضل من المساء، لأن فى الصباح يكون الجسم فى حالة تعطش للطاقة بعد 6-8 ساعات من النوم فيتم استهلاك هذه الطاقة أسرع وبكفاءة أكثر مع الاعتدال فى ذلك (من 1-2 قطعة كعك فقط) مع شرب الشاى أو القهوة قبل أو بعد ذلك لزيادة معدل الحرق اليومى للجسم.

2- شرب من 2 إلى 3 كوب من الماء قبل كل وجبة لتقليل كمية الأكل وتوفير الإحساس بالشبع، ولكن يجب عدم شرب الماء فى وسط الأكل أو بعده مباشرة، لأنه يتسبب فى إعاقة عملية الهضم، بل يجب الانتظار ساعة على الأقل.

3- الاعتدال فى أكل الأسماك المملحة فى حدود قطعة حجم كف اليد: مثل الفسيخ والسردين والملوحة والرنجة، حيث أنها تخزن فى الجسم كمية أكبر من الملح (الصوديوم) مؤدية لكثير من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

4- البعد عن النشويات البسيطة أو المركبة مثل البطاطس والأرز والمكرونة قدر الإمكان وذلك لمنع عملية تخزين الدهون فى الجسم (أو جعلها أكثر صعوبة) واستبدالها بالسلاطات التى تساعد على الهضم وتعطى الإحساس بالشبع وتمد الجسم بالفيتامينات المختلفة.

5--عدم أكل الحلويات أو الفاكهة بعد الأكل مباشرة بل الانتظار ساعتين على الأقل حتى تعطى فرصة لراحة الجهاز الهضمى.

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