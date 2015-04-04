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الخارجية:1200مصرى طلبوا إجلاءهم من اليمن وجهود مكثفة لعودتهم لأرض الوطن

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الخارجية:1200مصرى طلبوا إجلاءهم من اليمن وجهود مكثفة لعودتهم لأرض الوطن الخارجية:1200مصرى طلبوا إجلاءهم من اليمن وجهود مكثفة لعودتهم لأرض الوطن
قال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية إنه يوجد تنسيق مع قوات التحالف العربى لتأمين الطائرات التى تقوم بإجلاء المصريين من اليمن، مؤكدًا وجود صعوبات فى التعامل مع المصريين بمحافظة صنعاء نظرًا لسيطرة الميليشيات عليها وفرض حواجز برية بمختلف الطرق والمحاور الرئيسية هناك، وذكر قائلاً: "العملية الآن أفضل من يومين فاتوا، لكن لسه محتاجين جهدًا أكبر، وحال نجاحنا فى القيام بـ3 أو 4 رحلات جوية خلال اليومين المقبلين سنكون قد أنهينا المشكلة تمامًا، كون عدد الطالبين للعودة لا يتجاوز عددهم 1200".

وأضاف السفير بدر عبد العاطى خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد عبر فضائية "النهار"، أنه تم فتح 3 معابر برية مع ، ومعبرين مع سلطنة عمان للمساعدة فى إجلاء المصريين من اليمن، لافتًا إلى أن هناك نجاحًا كبيرًا فى ذلك فى الوقت الذى تكثف فيه الوزارة من جهودها لإخراج المصريين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن.

- الخارجية: إجلاء عدد من المصريين باليمن عبر ميناء عدن على سفينة هندية

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مصر 365

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