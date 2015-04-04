محلب ووزيري الصحة والمالية يبحثون احتياجات القطاع الطبي في سيناء

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مساء اليوم السبت لبحث احتياجات القطاع الطبي في سيناء وسبل الارتقاء بالخدمات الصحية هناك، وذلك بحضور وزيري الصحة والمالية، ومحافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات في وزارتي المالية والصحة، والقيادات النقابية الطبية بسيناء.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المهندس إبراهيم محلب وجه في بداية الاجتماع الشكر لكل العاملين في محافظة شمال سيناء وللعاملين في المهن الطبية، مشيدا بالدور الذي يقومون به من رعاية للمرضى والمصابين وتقديم كافة الوسائل العلاجية اللازمة بالرغم من الظروف التي يواجهونها، كما وعد ببحث كافة احتياجات القطاع الطبي في شمال سيناء والتوجيه بتوفيرها في أقرب وقت ممكن.

من ناحية أخرى، عرض وزير الصحة خطة الوزارة لتطوير القطاع الطبي في سيناء، والتجهيزات التي سيتم توفيرها للمستشفيات والوحدات الصحية هناك، كما أشار وزير المالية إلى الاعتمادات المالية المخصصة لتلبية احتياجات هذا القطاع.

ومن جانبه، قدم محافظ شمال سيناء الشكر لرئيس الوزراء نيابة عن أبناء شمال سيناء وعن العاملين بالقطاع الصحي فيها على إتاحة الفرصة للالتقاء بهم وتوفير كافة الامكانات الطبية والمالية من أجل الارتقاء بمنظومة الصحة هناك.