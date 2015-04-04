سامح شكرى يبحث مع وزير الخارجية الفرنسى الأوضاع الإقليمية

تلقى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسى لوران فابيوس، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى كافة المجالات، فضلا عن التشاور حول التطورات الإقليمية الجارية.

واتفق الوزيران على استكمال مباحثاتهما خلال لقائهما المرتقب فى برشلونة على هامش الاجتماع التشاورى بين الاتحاد الأوروبى ودول جنوب المتوسط حول سياسة الجوار الأوروبية، والذى سيعقد منتصف الشهر الجارى.

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