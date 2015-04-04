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عاصفة الحزم: غدًا إجلاء رعايا مصر والصين وجيبوتى والسودان من اليمن

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عاصفة الحزم: غدًا إجلاء رعايا مصر والصين وجيبوتى والسودان من اليمن عاصفة الحزم: غدًا إجلاء رعايا مصر والصين وجيبوتى والسودان من اليمن
أكد المستشار فى مكتب وزير الدفاع السعودى، المتحدث باسم قوات تحالف عملية "عاصفة الحزم" العميد ركن طيار أحمد عسيرى، أنه تم خلال الفترة الماضية التواصل مع الكثير من الدول لإجلاء رعاياها من اليمن بطريقة منظمة بالتنسيق مع قوات التحالف، مشيرًا إلى أنه تم إجلاء رعايا روسيا والهند وما زال لهما رعايا وإندونيسيا وباكستان.

وأعلن العميد عسيرى فى الإيجاز الصحفى حول نتائج اليوم العاشر لعملية عاصفة الحزم، أنه سيتم غدًا إجلاء رعايا ، واليونيسيف والصين وجيبوتى والصليب الأحمر والسودان.

وأكد المستشار فى مكتب وزير الدفاع المتحدث باسم قوات تحالف عملية "عاصفة الحزم"، أن التحالف يعى حجم المسئولية تجاه الشعب اليمنى وتجاه المنطقة، مشيرًا إلى أن إحدى هذه المسئوليات الجانب الإنسانى.

ودعا عسيرى جميع الجهات للتواصل مع فرق العمل لتسهيل إجلاء الرعايا والعمليات الإغاثية وللتأكد من أن هذه العمليات لا تتعارض مع عمليات إغاثية جارية وأن تكون فى الاتجاه الصحيح ولا تصل إلى الجماعات الإرهابية وأن من يغادر اليمن هم رعايا الدول وليس من ينتمون للميليشيات الحوثية.

وأعلن عسيرى، عن تشكيل التحالف للجنة لتكون الإجراءات أسرع بحيث تستطيع الدول أو المنظمات الإنسانية المعترف بها التواصل مع هذه اللجنة وذلك من خلال الأرقام 00966114736140، 00966114789000 تحويلة 7532.
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مصر 365

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