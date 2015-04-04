أخبار مصر العاجلة.. إحالة 48 إخوانيا للمحاكمة فى قتل الصحفية ميادة أشرف

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 48 عضواً باللجان النوعية المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية لمحكمة الجنايات، بعد ثبوت تورط عناصر الجماعة فى مقتل الصحفية ميادة أشرف، التى استشهدت منذ عامين أثناء تغطية مظاهرات للجماعة الإرهابية فى منطقة عين شمس.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى قال خلاله إن مضيق "باب المندب" يمثل قضية أمن قومى مصرى وعربى، مشدداً على أن مصر لن تتخلى عن أمن الخليج، وستتدخل لحمايته إذا ما لزم الأمر ذلك.

كما واصل "اليوم السابع" تغطيته لعمليات "عاصفة الحزم" العسكرية التى تنفذها القوات السعودية ودولاً عربية أخرى، ضد معاقل الحوثيين فى اليمن، لرد الانقلاب على الشرعية المدعوم من إيران، فضلاً عن متابعة لعملية إجلاء المصريين من الأراضى اليمنية عبر الحدود السعودية وعمان وغيرها من دول الجوار.

كذلك قدم "اليوم السابع" تغطية لأولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى قضية القصور الرئاسية، ومطالبة نيابة الأموال العامة توقيع أقصى عقوبة على مبارك ونجليه، بعد الاستماع إلى شاهد النفى بالقضية، لتنهى محكمة جنايات القاهرة الجلسة بالتأجيل لـ29 إبريل.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

- النائب العام يحيل 48 إخوانياً للمحاكمة بتهمة قتل الصحفية ميادة أشرف(تحديث)

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>- بالفيديو.. السيسى: سنتصدى بكل قوة لأى اعتداء على الخليج

- السيسى: باب المندب قضية أمن قومى.. وسنحمى الخليج إذا تطلب الأمر

- السيسى: السياق التاريخى بين الحرب فى اليمن بالستينات والآن مختلف

- الفريق محمود حجازى يصل القاهرة عقب انتهاء مؤتمر رؤساء أركان الدول العربية

- بالصور..قبائل محافظة إب باليمن تعلن تأييدها لعاصفة الحزم والرئيس هادى

- اتصالات مصرية مع دول شقيقة لتسيير رحلات جوية لإجلاء المصريين من صنعاء

>وصول 18 مصريا قادمين من اليمن إلى الحدود العمانية



>- المجلس الأعلى للقوات المسلحة : عازمون على استئصال الإرهاب من سيناء

- وزير الداخلية يزور رجال الشرطة المصابين.. ويؤكد: للوطن رجال تحميه

- كريستين لاجارد لـ"السيسى": صندوق النقد مستعد لمساعدة مصر بكل الطرق

- سامح شكرى: الرئيس السيسى يعتزم زيارة اليابان فى الفترة المقبلة

- تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه بـ"القصور الرئاسية" لـ29 أبريل

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>- النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مبارك ونجليه فى "القصور الرئاسية"

- والد شهيد الواجب بسيناء لمحافظ الشرقية: "ابنى فداء لمصر"

- إحباط تسلل 20 إلى ليبيا وعودة 183 عبر منفذ السلوم

>- تأجيل أولى جلسات محاكمة زكريا عبد العزيز فى اقتحام أمن الدولة لـ 2 مايو

- "جنايات الجيزة" تحظر النشر بقضية خلية الصواريخ وتؤجلها لجلسة 18أبريل

- القضاء الإدارى يحدد جلسة 19 أبريل لنظر دعوى وقف برنامج "إسلام بحيرى"

>- أئمة يتقدمون بمذكرة تتهم 3 من متحدثى الأزهر بالولاء للإخوان

- براءة أحمد موسى من تهمة سب وقذف المستشار هشام جنينة

- موجز أخبار المحافظات.. شاهد "الهروب من وادى النطرون" يتهم الأمن بالتقصير

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- موجز الاقتصاد.. "الصناعة"توقف استيراد منتجات الفن الشعبى حفاظا على التراث

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- موجز أخبار مصر للساعة6.. السيسى: سنحمى الخليج لو تطلب الأمر

- موجز الصحافة العالمية.. مصر لن تعارض التوافق بين أمريكا وإيران

- موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..استشهاد موظف فى مطاردة إرهابيين بالشرقية