الخارجية: إجلاء عدد من المصريين باليمن عبر ميناء عدن على سفينة هندية

نجحت جهود وزارة الخارجية فى إجلاء مجموعة ثانية من المصريين من ميناء عدن البحرى على متن إحدى السفن الهندية المتجهة إلى ميناء جيبوتى، وذلك بعد جهود مكثفة واتصالات جرت مع الجانب الهندى.. فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة فى إجلاء المصريين القادمين من اليمن ومتابعة ترحيلهم إلى أرض الوطن.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، بدر عبدالعاطى، أن السفارة المصرية فى جيبوتى كانت قامت فى وقت سابق بحجز تذاكر عودة للمجموعة الأولى من المصريين التى سبق إجلاؤها بحرًا من ميناء عدن على متن السفينة التجارية "أميرة البحار-2" فجر الأحد 5 إبريل الجارى على أن يصلوا ظهر نفس اليوم إلى مطار القاهرة الدولى، وكذلك الحجر بالطيران لمجموعة من البحارة المصريين، الذين سيغادرون مساء اليوم، السبت، ويصلون فى الساعات الأولى من صباح غد الأحد 5 أبريل.

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