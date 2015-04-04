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بالصور.. المتحدث العسكرى: مقتل 35 إرهابيا فى شمال سيناء خلال مداهمات للجيش

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قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إنه استكمالاً لأعمال التمشيط والمطاردة للعناصر الإرهابية المتورطة فى الهجوم الإرهابى على عدد من نقاط التأمين يوم الخميس الموافق 2 / 4 / 2015 بمدينتى العريش والشيخ زويد، فقد تمكنت عناصر القوات المسلحة من تكبيد العناصر الإرهابية خسائر فادحة، تمثلت فى قتل (35) فرد إرهابى، وإصابة العديد منهم، فضلاً عن تدمير عدد (6) عربة دفع رباعى – عدد (2) عربة ربع نقل خاصة بالعناصر الإرهابية، وكذا عدد (2) عربة إسعاف، وعربة نظافة مفخخين والسابق سرقتهم من بعض الجهات الحكومية بواسطة العناصر الإرهابية.
>اليوم السابع -4 -2015
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القوات المسلحة تضبط عددًا من الأسلحة فى شمال سيناء

وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان له،أن الحادث الإرهابى الذى طال رجال القوات المسلحة فى سيناء قد أسفرت عن إستشهاد (11) مقاتل، من المصابين بإصابات جسيمة ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى (16) شهيداً من أبطال عناصر التأمين.
>اليوم السابع -4 -2015
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أحد العناصر التكفيرية

وأضاف المتحدث العسكرى : "تؤكد القوات المسلحة على إستمرارها فى ملاحقة العناصر الإرهابية والتصدى بكل إصرار وحزم لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد.
>اليوم السابع -4 -2015
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عبوات ناسفة لدى أحد العناصر التكفيرية قبل استخدامها

اليوم السابع -4 -2015
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أحد العناصر التكفيرية بعد تصفيتها

اليوم السابع -4 -2015
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أحد العناصر التكفيرية

اليوم السابع -4 -2015
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أحد التكفيريين بعد نجاح العملية العسكرية للقوات المسلحة

اليوم السابع -4 -2015
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صور لأحد التكفيريين بعد تمكن القوات المسلحة من تصفيته

اليوم السابع -4 -2015
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أحد التكفيريين بعد أن تمكن أفراد القوات المسلحة من تصفيته

اليوم السابع -4 -2015
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الأجهزة والمضبوطات التى تم ضبطها مع العناصر الإرهابية فى شمال سيناء


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