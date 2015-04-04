بالصور.. المتحدث العسكرى: مقتل 35 إرهابيا فى شمال سيناء خلال مداهمات للجيش
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القوات المسلحة تضبط عددًا من الأسلحة فى شمال سيناء
وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان له،أن الحادث الإرهابى الذى طال رجال القوات المسلحة فى سيناء قد أسفرت عن إستشهاد (11) مقاتل، من المصابين بإصابات جسيمة ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى (16) شهيداً من أبطال عناصر التأمين.
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أحد العناصر التكفيرية
وأضاف المتحدث العسكرى : "تؤكد القوات المسلحة على إستمرارها فى ملاحقة العناصر الإرهابية والتصدى بكل إصرار وحزم لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد.
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عبوات ناسفة لدى أحد العناصر التكفيرية قبل استخدامها
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أحد العناصر التكفيرية بعد تصفيتها
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أحد العناصر التكفيرية
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أحد التكفيريين بعد نجاح العملية العسكرية للقوات المسلحة
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صور لأحد التكفيريين بعد تمكن القوات المسلحة من تصفيته
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أحد التكفيريين بعد أن تمكن أفراد القوات المسلحة من تصفيته
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الأجهزة والمضبوطات التى تم ضبطها مع العناصر الإرهابية فى شمال سيناء
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