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محلب يبحث احتياجات القطاع الطبى بسيناء والارتقاء بالخدمات الصحية

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محلب يبحث احتياجات القطاع الطبى بسيناء والارتقاء بالخدمات الصحية محلب يبحث احتياجات القطاع الطبى بسيناء والارتقاء بالخدمات الصحية
ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم السبت، لبحث احتياجات القطاع الطبى فى سيناء وسبل الارتقاء بالخدمات الصحية هناك، وذلك بحضور وزيرى الصحة والمالية، ومحافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات فى وزارتى المالية والصحة، والقيادات النقابية الطبية بسيناء.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المهندس إبراهيم محلب وجه فى بداية الاجتماع الشكر لكل العاملين فى محافظة شمال سيناء وللعاملين فى المهن الطبية، مشيدًا بالدور الذى يقومون به من رعاية للمرضى والمصابين وتقديم كل الوسائل العلاجية اللازمة بالرغم من الظروف التى يواجهونها، كما وعد ببحث كل احتياجات القطاع الطبى فى شمال سيناء والتوجيه بتوفيرها فى أقرب وقت ممكن.

من ناحية أخرى، عرض وزير الصحة خطة الوزارة لتطوير القطاع الطبى فى سيناء، والتجهيزات التى سيتم توفيرها للمستشفيات والوحدات الصحية هناك، كما أشار وزير المالية إلى الاعتمادات المالية المخصصة لتلبية احتياجات هذا القطاع.

ومن جانبه، قدم محافظ شمال سيناء الشكر لرئيس الوزراء نيابة عن أبناء شمال سيناء وعن العاملين بالقطاع الصحى فيها على إتاحة الفرصة للالتقاء بهم وتوفير كل الإمكانات الطبية والمالية من أجل الارتقاء بمنظومة الصحة هناك.

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مصر 365