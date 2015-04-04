أخبار عاجلة

إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة -
البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المتحدث العسكرى ينشر صور عمليات الجيش ضد الإرهابيين في سيناء

Google+ Print
المتحدث العسكرى ينشر صور عمليات الجيش ضد الإرهابيين في سيناء المتحدث العسكرى ينشر صور عمليات الجيش ضد الإرهابيين في سيناء


> قالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى، العميد أحمد سمير، إنه إستكمالاً لأعمال التمشيط والمطاردة للعناصر الإرهابية المتورطة فى الهجوم الإرهابى على عدد من نقاط التأمين يوم الخميس الموافق 2 – 4 –  2015 بمدينتى العريش والشيخ زويد.

تمكنت عناصر القوات المسلحة من تكبيد العناصر الإرهابية خسائر فادحة تمثلت فى قتل عدد (35) فرد إرهابى وإصابة العديد منهم فضلاً عن تدمير [عدد (6) عربة دفع رباعى – عدد (2) عربة ربع نقل] خاصة العناصر الإرهابية وكذا عدد (2) عربة إسعاف وعربة نظافة مفخخين والسابق سرقتهم من بعض الجهات الحكومية بواسطة العناصر الإرهابية.

وقد أسفرت تداعيات الحادث عن إستشهاد (11) مقاتل من المصابين بإصابات جسيمة ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى (16) شهيداً من أبطال عناصر التأمين.

وأكدت القوات المسلحة فى بيان لها إنه مستمرة فى ملاحقة العناصر الإرهابية والتصدى بكل إصرار وحزم لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا