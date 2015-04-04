المتحدث العسكرى ينشر صور عمليات الجيش ضد الإرهابيين في سيناء



> قالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى، العميد أحمد سمير، إنه إستكمالاً لأعمال التمشيط والمطاردة للعناصر الإرهابية المتورطة فى الهجوم الإرهابى على عدد من نقاط التأمين يوم الخميس الموافق 2 – 4 – 2015 بمدينتى العريش والشيخ زويد.

تمكنت عناصر القوات المسلحة من تكبيد العناصر الإرهابية خسائر فادحة تمثلت فى قتل عدد (35) فرد إرهابى وإصابة العديد منهم فضلاً عن تدمير [عدد (6) عربة دفع رباعى – عدد (2) عربة ربع نقل] خاصة العناصر الإرهابية وكذا عدد (2) عربة إسعاف وعربة نظافة مفخخين والسابق سرقتهم من بعض الجهات الحكومية بواسطة العناصر الإرهابية.

وقد أسفرت تداعيات الحادث عن إستشهاد (11) مقاتل من المصابين بإصابات جسيمة ليرتفع بذلك عدد الشهداء إلى (16) شهيداً من أبطال عناصر التأمين.

وأكدت القوات المسلحة فى بيان لها إنه مستمرة فى ملاحقة العناصر الإرهابية والتصدى بكل إصرار وحزم لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد.