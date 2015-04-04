مباحث السيدة زينب تقتحم مقر راديو “حريتنا” التابع لمركز أندلس

داهمت قوة من مباحث السيدة زينب، مصحوبة بعناصر من المصنفات الفنية، وعلى رأسها مدير مباحث المصنفات العميد أحمد بركات، مقر راديو «حريتنا» التابع لمركز أندلس للتسامح ومناهضة العنف، عصر السبت.

وتم تحرير محضر، وقاموا باصطحاب أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، إلى نيابة السيدة زينب، لاستكمال التحقيقات.

وقال «راديو حريتنا» إنه «لا نعلم حتى الآن ما هي التهم الموجهة إليه»، بحسب بيان لهم، وقامت القوة، وفقًا للبيان، بتفتيش المكان، وإجراء تحقيق مع العاملين به، حول كيفية صياغة الأخبار، واختيار المحتوى الخبري، وعن تبعيتهم لأي جماعات أو قوى سياسية.