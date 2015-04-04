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الكهرباء : 100 مليون جنيه خسائر نتيجة تخريب 150 برج كهربائي خلال الشهور الماضية

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الكهرباء : 100 مليون جنيه خسائر نتيجة تخريب 150 برج كهربائي خلال الشهور الماضية الكهرباء : 100 مليون جنيه خسائر نتيجة تخريب 150 برج كهربائي خلال الشهور الماضية

 

أرشيفية

أكد الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الوزارة انتهت من إصلاح البرج الرابط بين جنوب وشمال بعد أعمال التخريب التي تعرض لها.

وشدد اليماني خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم أن عملية إصلاح البرج استغرق 3 أيام فقط، مؤكدًا أنه تم ضخ وحدات جديدة بقدرة 3000 ميجا وات لمحطات السخنة وأكتوبر لمنع انقطاع التيار الكهربائي خلال الصيف المقبل.

وأضاف أن الصيف القادم يشهد استقرار في قطع التيار الكهربائي وهناك خطة كاملة لتطوير المحطات ونسعي لتخفيف الاعباء على التيار من خلال تركيب لمبات موفرة للطاقة في الاعمدة .

وأكمل اليماني أن الوزارة تكلفت 100 مليون جنيه خسائر بعد تخريب 150 برج للتيار الكهربائي ، موضحا أن هناك 770 عمل تخريبي لأبراج الكهرباء خلال العام الماضي.

وأكد أنه تم تركيب 4.5 ملون عمود انارة على مستوي الجمهورية وننسق مع الجهات المعنية للبدء.

وأشار اليماني أن الوزارة لديها 31 مليون مواطن يستفيد من وزارة الكهرباء والخطأ وارد ومن حق اي مواطن يشكو من ارتفاع سعر الفاتورة ، بالاضافة الي تأجيل دفع الفاتورة

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أونا

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