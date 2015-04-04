«LTC» تعلن إنطلاق أول برامجها الليلة .. وخريطة جديدة للقناة خلال الشهر الجاري

قال حاتم كمال العضو المنتدب لقناة LTC الفضائية إن الإعلامية الكبيرة رولا خرسا تبدأ الليلة في تقديم أولى حلقات البرنامج الجديد “وماذا بعد؟” الذي تفتتح به قناة (LTC) خريطة برامجها الجديدة المقرر إذاعتها خلال شهر أبريل الجاري.

وأضاف كمال أن الخريطة الجديدة للقناة تتضمن مفاجآت للجمهور سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن القناة نجحت في التعاقد مع عدد من الإعلاميين لتقديم برامج تهم كافة فئات وقطاعات المجتمع.

وأشار العضو المنتدب لقناة LTC أن القناة مستمرة في أداء رسالتها ولن تتخلى عن مبادئها التي إنطلقت عليها منذ يومها الأول تحت شعار “نور حياتك” موضحا أن اسم القناة “Light” وهدفها هو التركيز على كل الإيجابيات والموضوعات التي تنير المجتمع المصري.

وأوضح حاتم كمال أن القناة شهدت خلال الأيام الماضية تجديدا في دماء العاملين بها والاستعانة بخبرات جديدة لتحقيق الأهداف المنشودة وهي الإهتمام بقضايا الشباب والأسرة المصرية ووضع قيم المجتمع المصري وتقاليده في صدارة المشهد الإعلامي.