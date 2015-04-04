أخبار عاجلة

إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة -
البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«LTC» تعلن إنطلاق أول برامجها الليلة .. وخريطة جديدة للقناة خلال الشهر الجاري

Google+ Print
«LTC» تعلن إنطلاق أول برامجها الليلة .. وخريطة جديدة للقناة خلال الشهر الجاري «LTC» تعلن إنطلاق أول برامجها الليلة .. وخريطة جديدة للقناة خلال الشهر الجاري

قال حاتم كمال العضو المنتدب لقناة LTC الفضائية إن الإعلامية الكبيرة رولا خرسا تبدأ الليلة في تقديم أولى حلقات البرنامج الجديد “وماذا بعد؟” الذي تفتتح به قناة (LTC) خريطة برامجها الجديدة المقرر إذاعتها خلال شهر أبريل الجاري.

وأضاف كمال أن الخريطة الجديدة للقناة تتضمن مفاجآت للجمهور سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن القناة نجحت في التعاقد مع عدد من الإعلاميين لتقديم برامج تهم كافة فئات وقطاعات المجتمع.

وأشار العضو المنتدب لقناة LTC أن القناة مستمرة في أداء رسالتها ولن تتخلى عن مبادئها التي إنطلقت عليها منذ يومها الأول تحت شعار “نور حياتك” موضحا أن اسم القناة “Light” وهدفها هو التركيز على كل الإيجابيات والموضوعات التي تنير المجتمع المصري.

وأوضح حاتم كمال أن القناة شهدت خلال الأيام الماضية تجديدا في دماء العاملين بها والاستعانة بخبرات جديدة لتحقيق الأهداف المنشودة وهي الإهتمام بقضايا الشباب والأسرة المصرية ووضع قيم المجتمع المصري وتقاليده في صدارة المشهد الإعلامي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا