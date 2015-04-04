جماهير رايون سبورتس توقف مران الزمالك

تسبب عدد من مشجعي رايون سبورتس الرواندي في إيقاف مران الزمالك الرئيسي على ملعب أماهورو اليوم السبت.

وتعرض لاعبو الزمالك لمضايقات من عدد من جماهير رايون سبورتس، قبل انطلاق المران.

بعدها، حاولت الجماهير حضور المران، وهو ما يخالف لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التي تجعل مران الزمالك اليوم دون حضور جماهيري.

وتوقف مران الزمالك بسبب تصرفات الجماهير، التي استدعت قيام أحمد شعيب القنصل المصري في رواندا للاتصال بالشرطة.

يذكر أن الزمالك اضطر لاستئجار حافلة من فندق الإقامة، بعدما تجاهل رايون إرسال حافلة لنقل الفريق الأبيض إلى ملعب المران.

وقرر مسؤولو الزمالك شكوى رايون سبورتس للكاف في الاجتماع الفني مساء اليوم السبت، وضم تصرفات جماهير الفريق الرواندي للشكوى.