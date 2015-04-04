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#الاهلي_الافريقي - متعب يقود الهجوم.. ورزق يعوض غياب عاشور

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#الاهلي_الافريقي - متعب يقود الهجوم.. ورزق يعوض غياب عاشور #الاهلي_الافريقي - متعب يقود الهجوم.. ورزق يعوض غياب عاشور

يعتمد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي على عماد متعب وحيدا في هجوم الفريق الأحمر أمام الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي الجيش الرواندي بعد الفوز ذهابا 2-0.

ويلعب متعب أساسيا أمام الثلاثي محمود تريزيجيه ووليد سليمان ومؤمن زكريا، ويجلس عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء.

ويعوض جاريدو غياب حسام عاشور للإصابة بإشراك محمد رزق بجانب حسام غالي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد هاني - حسين السيد - سعد الدين سمير - شريف حازم

خط الوسط: رزق - غالي - تريزيجيه - مؤمن - وليد سليمان

خط الهجوم: متعب

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