السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يوزع الهدايا على أبناء دار أيتام الرحمة

فى إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بيوم اليتيم، قام المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة، يرافقه الدكتورة كريمة حلمى وكيل، وزارة التضامن الاجتماعى بالسماعيلية ومحمود عبد الحميد وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بزيارة إلى مؤسسة دار الرحمة لرعاية الأيتام بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الاسماعيلية.

وفى احتفالية كبيرة نظمتها المؤسسة بهذه المناسبة وبالتعاون مع دار الرحمة لرعاية الأيتام البنيين بمدينة المستقبل، قام السكرتير العام للمحافظة بتوزيع الهدايا العينية على أبناء تلك المؤسسات كما قام بتسليم شهادات التقدير والجوائز المالية لعدد من أبناء المؤسسة من المتفوقين دراسيا فى مختلف المراحل التعليمية من أبناء المؤسسة ثم قام السكرتير العام بتفقد أقسام الدار وأشاد بمستوى النظافة العامة والنظام داخل المؤسسة وجهود القائمين عليها.

ورافق السكرتير العام فاطمة الصباح مديرة دار الرحمة بالشيخ زايد وعمر إسماعيل سالم مدير دار الرحمة للبنيين بمدينة المستقبل.



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السكرتير العام مع الأيتام



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يصافح احد الاطفال



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السكرتير العام والوفد المرافق لة فى دار الرحمة



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تقديم الهدايا للاطفال فى يوم اليتيم



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جانب من الاطفال بدار الرحمة