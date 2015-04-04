بالصور.. إزالة عقارين مخالفين بشارع خالد بن الوليد بالإسكندرية

قام حى المنتزه أول بتنفيذ حملة إزالة مبان اليوم، حيث تم إزالة عقارين 21 و22 دور بشارع خالد بن الوليد بمحافظة الإسكندرية.



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عقار 21 دور مخالف بخالد بن الوليد

وتم تسليم العقار لمقاول الهدم التابع لحى المنتزه أول من الدور العاشر حتى الدور الواحد والعشرون الكائن 150 صفيحة شارع خالد بن الوليد سيدى بشر بحرى.

كما شن الحى حملة إزالة أدوار مخالف بعقار ناصية ش16 مع ش خالد بن الوليد اليوم، وتم تسليم العقار إلى مقاول الهدم من الدور 22 حتى الدور العاشر وجار الإزالة.

فيما تقدم عدد من أهالى حى وسط بشارع محرم بك وميدان الرصافة وشارع عبدالقادر الغريانى بمنطقة محرم بك بشكوى بشأن كثرة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية للأهالى، حيث قام حى وسط برئاسة اللواء محمد عبد الرازق بإزالة كافة الإشغالات موضوع الشكوى.

كما قام الحى بشن حملة للقضاء على ظاهرة الحدايد بالشوارع، والتى تفشت بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، وفرض غرامات رادعة وذلك بشارع كانوب وشارع منصور فهمى بمنطقة الإبراهيمية.

على الصعيد نفسه قام الحى بتحصيل مبلغ سبعة آلاف جنيه قيمة الغرامات اليومية لإشغالات الحدايد بالشوارع وذلك فى الفترة من 31/3/2015 وحتى 2/4/2015.

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اثناء تنفيذ حملة الازالة

من جهه أخرى قامت لجنة الغلق بإدارة رخص المحلات بحى شرق بتنفيذ قرارات غلق للأماكن 2 كافتيريا و3 جراجات بدوت ترخيص.

كما تم من خلال إدارة إشغال الطريق إزالة الحدايد بتعاونيات سموحة وشارع منير السيد الفار

>واستكمالا لمنظومة تجميل شوارع الإسكندرية قامت إدارة الحدائق بحى شرق بتقليم الأشجار بالطريق الزراعى بأبيس وأمام الرابعة الناصرية والعوايد.



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تمكين الحملة من هدم الادوار المخالفة



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عقار مخالف 22 دور بخالد بن الوليد