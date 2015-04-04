طيران عاصفة الحزم يقصف مواقع عسكرية وسط العاصمة اليمنية

قصف طيران "عاصفة الحزم" مواقع عسكرية وسط العاصمة اليمنية صنعاء مساء اليوم الامر الذي اثار الهلع والرعب في اوساط السكان.

وقالت مصادر مطلعة لموقع "براقش نت" الاخباري اليمني ان الطيران قصف مواقع عسكرية في جبل نقم وسلاح المهندسين ومعسكر الصيانة في منطقة الحصبة وسط صنعاء.

وأضاف المصدر ان الطيران قصف ايضا مقر الفرقة الاولى مدرع ومعسكر الحفاء ومقر قيادة الشرطة العسكرية ومدرسة الحرس الجمهوري.

وقال شهود عيان إن اصوات الانفجار لا تزال مستمرة في صنعاء.

كانت السعودية قد اعلنت في السادس والعشرين من الشهر الماضي عن انطلاق عملية عاصفة الحزم لمواجهة مجموعات الحوثيين في اليمن بناء على طلب رئيس الاخيرة عبد ربه منصور هادي للقضاء على الانقلاب الحوثي الذى سيطر على معظم مفاصل الدولة بالقوة المسلحة .

> ويشارك في العملية الاردن و مصر والسودان والمغرب والدول الخليجية قطر والبحرين والكويت وقطر.

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