المتحدث باسم عاصفة الحزم: تشكيل لجنة للإجلاء والعمليات الإنسانية فى اليمن(تحديث)

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم"، العميد ركن أحمد عسيرى، عن تشكيل لجنة تهدف للإسراع بإجراءات إجلاء الأجانب، بجانب تسهيل نظام عمل المنظمات الدولية المعترف بها فى اليمن.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم" العميد ركن أحمد عسيرى خلال مؤتمر صحفى اليوم بالرياض، أنه تم إجلاء رعايا الهند وروسيا والجزائر واندونيسيا وباكستان، مؤكداً أن عمليات إجلاء الرعايا تتم بالتنسيق مع قيادة التحالف، مشددًا على عدم صحة تعطيل عمل الصليب الأحمر فى اليمن.

>وقصفت طائرات عاصفة الحزم لأول مرة مواقع موالية للحوثيين وصالح شمال منطقة الجراف معقل الحوثيين فى العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل اليوم السبت.

>كما قصفت طائرات عاصفة الحزم مواقع عسكرية للحوثيين فى منطقة الصباحة غرب صنعاء، بجانب قاعدة العند الجوية جنوب اليمن.

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وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم" العميد ركن أحمد عسيرى، أنه تم إجلاء رعايا عدة دول، ويجرى التخطيط لإجلاء آخرين، مشيراً إلى بدء إجلاء رعايا مصر والصين وجيبوتى والسودان غداً الأحد أو بعد غد الاثنين.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم" العميد ركن أحمد عسيرى خلال مؤتمر صحفى اليوم بالرياض، أنه تم إجلاء الرعايا الروس على طائرات مصرية وأردنية.

وأكد أن هدف التحالف الرئيسى هو خدمة ونجدة المواطن اليمنى، ورحلات الصليب الأحمر، كاشفًا عن بدء الرحلات الإغاثية غدا الأحد.

وأشار إلى أن الحوثيين يمتلكون عدداً هائلاً من مخازن السلاح والعتاد العسكرى، مؤكدًا أيضا أنهم يسيطرون على بعض المطارات فى اليمن، موضحاً أن القاعدة تنشط فى جنوب اليمن بسبب نشاط الميلشيات الحوثية والمواليين لعلى عبد الله صالح الذين قدموا ظروفاً جيدة لتقدم تنظيم القاعدة.