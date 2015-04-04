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قوات فجر ليبيا تعلن حظر التجول في مدينة سرت صباح اليوم

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قوات فجر ليبيا تعلن حظر التجول في مدينة سرت صباح اليوم قوات فجر ليبيا تعلن حظر التجول في مدينة سرت صباح اليوم

قوات فجر ليبيا

أعلنت “الكتيبة 166″ التابعة لقوات عملية “فجر ليبيا” حظر التجوال في مدينة “سرت” الليبية صباح اليوم، فيما أحبطت الأجهزة الأمنية بمدينة السلوم، بالتعاون مع عناصرالقوات المسلحة، اليوم، محاولة 17 مصرياً و 3 سودانيين، التسلل إلى ليبيا، بعد رصد تواجدهم في أحد الدروب الصحراوية في مدينة.

وقال المتحدث باسم “الكتيبة 166″ في “سرت” خالد أبو جازية اليوم إن الكتيبة أعلنت حظر التجوال بالمدينة إثر الاشتباكات العنيفة مع داعش، وأضاف أن دورية تابعة لـ”الكتيبة 166″ تعرضت لكمين نصبه عناصر من تنظيم “داعش” في منطقة “المديفين” أمس استهدف سيارتين للكتيبة، ما أدى إلى إصابة 2 من عناصرها بجروح مختلفة، وان الكتيبة اشتبكت مع عناصر تنظيم داعش بالأسلحة الثقيلة ردا على الكمين، مؤكدا استيلاء كتيبته على سيارة من نوع “تويوتا” تحتوى على أسلحة فيما لاذ أصحابها بالفرار.

وأحبطت الأجهزة الأمنية بالسلوم، وعناصرالقوات المسلحة، اليوم، محاولة 17 مصريًا و 3 سودانيين، التسلل إلى ليبيا، وبفحصهم تبين أن 6 منهم من محافظة المنيا، و3 من البحيرة، و3 من الفيوم، وشخص واحد من محافظة سوهاج، و3 من بنى سويف و شخص من القاهرة، إضافة إلى 3 سودانيين.

و قال اللواء العنانى حمودة، مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، إن إن عدد المصريين الذين وصلوا إلى منفذ السلوم البرى بلغ حتي اليوم 183مواطنًا عائدين من الأراضى الليبية. مضيفا أن حدود الغربية ودروبها تحت سيطرة تامة، وأشار إلى وجود توجيهات من وزير الداخلية بتشديد الإجراءات الأمنية بهذه المناطق، وتكثيف الجهود من خلال خطة موضوعه بمعرفة إدارة البحث الجنائى تعتمد على غلق الدروب الصحراوية، والمدقات الجبلية التى تسلكها تلك العناصر وعدم تمكينهم من الهروب.

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