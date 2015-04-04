بالصور.. عروس يتيمة تطلب من محافظ الدقهلية أن يكون وكيلا لها

شهد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، يرافقه السكرتير العام المساعد حفل عقد القرآن والزفاف الجماعى لـ(9) من العرائس والعرسان الأيتام حيث شارك مراسم عقد القرآن الذى أقامته جمعية الأورمان بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضى وصافحهم المحافظ وهنأهم بعقد القرآن والزفاف السعيد.



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محافظ الدقهية يقبل أحد الأطفال المشاركين فى الحفل

وطلبت إحدى العرائس أن يكون المحافظ وكيلا عنها وقابل المحافظ طلبها بالموافقة.

وقام المحافظ بتسليمهم مبالغ مالية بقيمة 5 آلاف جنيه لكل عريس وعروسة وهدايا عينية وأجهزة كهربائية مقدمة من الجمعية.

جاء ذلك الاحتفالية التى أقامتها جمعية الأورمان بيوم اليتيم بالصالة المغطاة بالإستاد الرياضى بالمنصورة وذلك بالتنسيق مع الشباب والرياضة والشئون الاجتماعية والإدارة العامة للتنمية البشرية وذلك بحضور هناء عبد العزيز – وكيل الوزارة – السكرتير العام المساعد للمحافظة و طارق جودة – وكيل وزارة الشباب والرياضة و عبد الرحمن الشهاوى – رئيس حى غرب المنصورة عبد العزيز محمد- رئيس حى شرق المنصورة و عبد الخالق عبد العظيم – رئيس جمعية الأورمان بالدقهلية وفائز عبد العظيم والدكتورة هدى بلاط – بالإدارة العامة للتنمية البشرية وكوكبة من القيادات التنفيذية وجمعُ كبير من أبناء مدينة المنصورة.



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محافظ الدقهلية يفتتح الحفل ومعه هناء عبد العزيز

وبدأ الاحتفال بقيام السيد الوزير المحافظ بافتتاح المعرض الخيرى لملابس الأطفال والذى ضم العديد من المعروضات لملابس الأطفال والألعاب وعقب افتتاح المعرض بدأ برنامج الحفل الرئيسى بتلاوة آيات من القرآن الكريم وبعدها قدمت العديد من الفقرات الفنية والغنائية والموسيقية بقيادة فرقة الموسيقى العربية بمديرية الشباب والرياضة بقيادة المايسترو هشام المملوك.

وألقى محافظ الدقهلية كلمة فى هذه المناسبة أكد خلالها على ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تقديم المزيد من الرعاية والعناية بالأيتام لإشعارهم بروح الأسرة وأن المجتمع بأكمله يساندهم ويرعاهم.



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لمحافظ على المنصة فى الحفل

وأشار إلى أن الاحتفال بيوم اليتيم يجب أن يكون طوال العام وليس يوماً واحداً وذلك من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية لهم ومساندتهم على مواصلة الحياة وأن تكون الدقهلية نموذجاً يحتذى به فى الاهتمام بالأيتام.

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صورة للجمعية

وكرم المحافظ خلال الحفل الأطفال الأيتام وقام بتوزيع ملابس لعدد (350) طفل من مختلف قرى ومراكز المحافظة و تكريم عدد ( 17) أمهات أرامل بمبلغ (250) جنيه لكل أم وهدايا عينية وعدد ( 100) طفل من المتفوقين علمياً ورياضياً وحفظة القرآن الكريم بالإضافة إلى أنه تم توزيع وجبات غذائية على الأطفال.

وأكد المحافظ أن اليتيم حقه عظيم على الجميع وأوصى به رسولنا الكريم خيراً فى الحديث الشريف "أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة.



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شيخ يقرأ القرآن لافتتاح الحفل



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المحافظ يتحدث فى الحفل



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المحافظ يقبل أحد الأطفال المشاركين



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صورة جماعية للعرسان



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المحافظ يسلم على العريس والعروسة



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المحافظ يوزع الهدايا على العريس والعروسة