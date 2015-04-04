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قوادة تقتل شقيقتها الساقطة للخلاف على أجرة ممارسة الدعارة بالغربية

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قوادة تقتل شقيقتها الساقطة للخلاف على أجرة ممارسة الدعارة بالغربية قوادة تقتل شقيقتها الساقطة للخلاف على أجرة ممارسة الدعارة بالغربية
أنهت قوادة مقيمة منطقة منشية السلام ثان المحلة، حياة شقيقتها الساقطة، بعد أن طعنتها طعنة نافذة وقامت بخنقها بإيشارب، ولفظت أنفاسها فى الحال، للخلاف على أجرة ممارسة الدعارة، تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكابها للواقعة.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد علاء الغرباوى مأمور قسم ثان المحلة بوقوع جريمة قتل بمنطقة منشية السلام.

وتبين من تحريات الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة نشوب مشاجرة بين "عزة ش" 28 سنة قوادة وشقيقتها "نادية 24 سنة" ساقطة، بسبب الخلاف بينهما على أجرة ممارسة الدعارة مع راغبى المتعة الحرام، حيث رفضت المجنى عليها دفع المبلغ لشقيقتها، مما دفع المتهمة الأولى لطعنها بسكين فى الجانب الأيمن وخنقها بإيشارب ولفظت أنفاسها فى الحال، تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة تحرر المحضر اللازم وتم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية باشرت النيابة التحقيق.

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