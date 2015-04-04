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حبس مدرس هتك عرض طفلة داخل شقة أسرتها بالجمالية

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حبس مدرس هتك عرض طفلة داخل شقة أسرتها بالجمالية حبس مدرس هتك عرض طفلة داخل شقة أسرتها بالجمالية
أمر أحمد حسن، وكيل أول نيابة الجمالية، بحبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيق فى واقعة اتهامه بهتك عرض تلميذة بالصف الثانى الابتدائى أثناء تلقيها منه درسا خصوصيا داخل شقتها بمنطقة الجمالية.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم الجمالية بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه "حمدى .ا" مدرس عمره 50 سنة بهتك عرض طفلتها أثناء إعطائها درسا خصوصيا داخل الشقة سكنها، فتحرر بالواقعة المحضر اللازم.

ألقى رجال المباحث القبض على المدرس وأحالوه إلى النيابة فكشفت تحقيقاتها أن المجنى عليها عمرها 9 سنوات، أخبرت والدتها عقب انتهاء الدرس الخصوصى، بأن المدرس لامس أجزاء حساسة من جسدها وقبلها وأخبرها بأنه مثل والدها، ما دفع الأم لتحرير محضر بالواقعة اتهمته فيه بهتك عرض ابنتها، وطلبت النيابة تحريات المباحث فأكدت صحة الواقعة.
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مصر 365