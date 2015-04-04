حبس 4 قيادات إخوانية تمول العمليات الإرهابية بالسويس 15 يوما

قررت نيابة السويس اليوم حبس 4 من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية، ودفع مبالغ مالية لعناصر إرهابية لاستهداف المنشآة الحكومية والشرطية وحرق سيارات الشرطة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- الأمن الوطنى يضبط 4 قيادات إخوانية تمول العمليات الإرهابية بالسويس
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وقال مصدر بالنيابة لـ"اليوم السابع"، إن المتهمين اعترفوا وأرشدوا على متهمين جدد وعناصر قامت بعمليات إرهابية استهدفت مديريات خدمية وسيارات تعمل مع الأجهزة الحكومية.
>- الأمن الوطنى يضبط 4 قيادات إخوانية تمول العمليات الإرهابية بالسويس
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