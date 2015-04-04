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حبس 4 قيادات إخوانية تمول العمليات الإرهابية بالسويس 15 يوما

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حبس 4 قيادات إخوانية تمول العمليات الإرهابية بالسويس 15 يوما حبس 4 قيادات إخوانية تمول العمليات الإرهابية بالسويس 15 يوما
قررت نيابة السويس اليوم حبس 4 من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية، ودفع مبالغ مالية لعناصر إرهابية لاستهداف المنشآة الحكومية والشرطية وحرق سيارات الشرطة.

وقال مصدر بالنيابة لـ"اليوم السابع"، إن المتهمين اعترفوا وأرشدوا على متهمين جدد وعناصر قامت بعمليات إرهابية استهدفت مديريات خدمية وسيارات تعمل مع الأجهزة الحكومية.


>- الأمن الوطنى يضبط 4 قيادات إخوانية تمول العمليات الإرهابية بالسويس
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