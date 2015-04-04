بالصور.. نقابة المهندسين بالمنوفية تكرم الآباء والأمهات المثاليات

نظمت نقابة المهندسين بمحافظة المنوفية مساء اليوم السبت، إحتفالية بمقر النقابة بشبين الكوم لتكريم الاباء والأمهات المثاليات من اعضاء النقابة وتقديم هدايا رمزية، وشهادة تكريم بحضور اللواء اسامة فرج سكرتير عام المحافظة، والدكتور شبل ضحا نقيب المهندسين والدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة .

وقال الدكتور شبل ضحا إنه تم إختيار الامهات والاباء المكرمين عن طريق تشكيل لجنة وتلقى قصص الكفاح حيث استقبلت اللجنة 55 قصة وتم إختيار 21 أم مثالية و 4 اباء لتكريمهم مشيرا إلى إن جميع المكرمين من أصحاب قصص الكفاح فى تربية ابنائهم بعد وفاة الزوجة او الزوج فى مراحل التعليم المختلفة .

وأكد شبل أن التكريم هو لمس وفاء وردا للجميل للأم التى تمثل المجتمع بأكمله وليس نصفه فقط ما يقال لدورها البارز فى تربية الأبناء وبالإضافة لنجاحاتها فى العمل .