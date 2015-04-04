أخبار عاجلة

إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة -
البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور.. نقابة المهندسين بالمنوفية تكرم الآباء والأمهات المثاليات

Google+ Print
جانب من التكريم

جانب من التكريم

نظمت نقابة المهندسين بمحافظة المنوفية مساء اليوم السبت، إحتفالية بمقر النقابة بشبين الكوم لتكريم الاباء والأمهات المثاليات من اعضاء النقابة وتقديم هدايا رمزية، وشهادة تكريم بحضور اللواء اسامة فرج سكرتير عام المحافظة، والدكتور شبل ضحا نقيب المهندسين والدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة .

وقال الدكتور شبل ضحا إنه تم إختيار الامهات والاباء المكرمين عن طريق تشكيل لجنة وتلقى قصص الكفاح حيث استقبلت اللجنة 55 قصة وتم إختيار 21 أم مثالية و 4 اباء لتكريمهم  مشيرا إلى إن جميع المكرمين من أصحاب قصص الكفاح فى تربية ابنائهم بعد وفاة الزوجة او الزوج فى مراحل التعليم المختلفة .

وأكد شبل أن التكريم هو لمس وفاء وردا للجميل للأم التى تمثل المجتمع بأكمله وليس نصفه فقط ما يقال لدورها البارز فى تربية الأبناء وبالإضافة لنجاحاتها فى العمل .

جانب من التكريم

جانب من التكريم

جانب من التكريم

جانب من التكريم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا