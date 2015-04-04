محافظ قنا يحيل لجنة اختيار المعلمين للنيابة الإدارية بسبب «المحسوبية»

قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم “السبت” تحويل اللجنة المشرفة على اختبار المعلمين للوظائف الإشرافية للنيابة الإدارية و إلغاء قرار أعمال اللجنة المشكلة لاختيار المعلمين المتقدمين للوظائف القيادية بمديرية التربية والتعليم، (مدير ووكيل مدرسة ) لوجود مخالفات إدارية شابت أعمال اللجنة .

وأضاف الهجان أنه تم الموافقة على إلغاء أعمال اللجنة وما ترتب عليها من آثار وأعمال وأوامر تنفيذية، موضحا أنه وافق على قيام مديرية التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات السليمة طبقا للقانون، ولائحته التنفيذية، من أجل إعادة الإعلان عن المسابقة .

وشدد الهجان، على ضرورة تلافي كافة الملاحظات، والإلتزام بالتوقيتات الواردة بالقانون، وعدم تقدم المعلم لأكثر من وظيفة في وقت واحد، بالإضافة إلى مراعاة عدم إدراج الوظائف الصادرة بأوامر تنفيذية قبل العمل بالقانون 155 لسنة 2007 .