أخبار عاجلة

إحالة 11 مدير مركز شباب في المنوفية للشئون القانونية -
وزير الطيران يتفقد العمل داخل صالات المطار -
التعليم: تفعل مبادرة الكشف المبكر عن "فيروس سي" وتقديم علاج بالمجان للعاملين -
لجنة التعليم ببيت العائلة المصرية توجه بتدريب المدرسين على قيم المواطنة -
البورصة تربح 5 مليارات جنيه في مستهل التعاملات -
الصحة تطلق موقعا إلكترونيا لتيسير وصول المواطن للخدمات الطبية -
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت -
زوج ملكة الدنمارك يبعث رسالة شكر لمحافظة أسوان -
القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية لتقاضيه رشوة -
السرطان ينهش جسد محامية.. وسامح عاشور يرفض علاجها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ قنا يحيل لجنة اختيار المعلمين للنيابة الإدارية بسبب «المحسوبية»

Google+ Print
محافظ قنا يحيل لجنة اختيار المعلمين للنيابة الإدارية بسبب «المحسوبية» محافظ قنا يحيل لجنة اختيار المعلمين للنيابة الإدارية بسبب «المحسوبية»

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا

قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم “السبت” تحويل اللجنة المشرفة على اختبار المعلمين للوظائف الإشرافية للنيابة الإدارية و إلغاء قرار أعمال اللجنة المشكلة لاختيار المعلمين المتقدمين للوظائف القيادية بمديرية التربية والتعليم، (مدير ووكيل مدرسة ) لوجود مخالفات إدارية شابت أعمال اللجنة .

وأضاف الهجان أنه تم الموافقة على إلغاء أعمال اللجنة وما ترتب عليها من آثار وأعمال وأوامر تنفيذية، موضحا أنه وافق على قيام مديرية التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات السليمة طبقا للقانون، ولائحته التنفيذية، من أجل إعادة الإعلان عن المسابقة .

وشدد الهجان، على ضرورة تلافي كافة الملاحظات، والإلتزام بالتوقيتات الواردة بالقانون، وعدم تقدم المعلم لأكثر من وظيفة في وقت واحد، بالإضافة إلى مراعاة عدم إدراج الوظائف الصادرة بأوامر تنفيذية قبل العمل بالقانون 155 لسنة 2007 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا